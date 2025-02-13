Düzce Valisi Manda İşletmesini Ziyaret Etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan Kuşaçması köyünde bulunan 600 baş manda kapasiteli işletmeyi gezerek manda işletme sayısı ve hayvan varlığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Vali Selçuk Aslan manda işletmesini ziyaretinde Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ve İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun eşlik etti. İşletme hakkında bilgi veren sorumlusu Gökhan Cem Özbalaban, "Büyüklük bakımından Türkiye'nin önde gelen manda işletmesiyiz. Düzce'de Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Projesi ile ıslah özellikleri iyileştirilmiş hayvanlar modern yöntemlerle işletmemizde yetiştirilmekte olup, 600 baş manda kapasiteli işletmemizde toplam 332 manda ile faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Firmamızda manda sütünden yoğurt ve mandanın kendisinden sucuk yapılmaktadır" dedi.

Vali Aslan; bu işletmeden elde edilen hayvansal ürünlerin Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün onayıyla üretildiğini, işletmenin sofralara sağlıklı, kaliteli et ve süt ürünleri sunulmasına katkı sağladığını ifade ederek Düzce'de manda işletme sayısı ve hayvan varlığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Manda yetiştiriciliği hakkında bilgi veren Esra Uzun; "Ülkemizde ekseriya nehir mandası alt grubunda bulunan Akdeniz mandası ırkları arasında yer alan Anadolu mandası yetiştirilmektedir. İlimiz genelinde toplam 130 işletmede 2 bin 400 adet manda bulunmaktadır. Manda yetiştiriciliğinin desteklenmesi, yüksek verim elde etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında 2012 yılından itibaren ilimizde 'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' uygulanmaya devam etmektedir. Proje kapsamında mandaların verim özelliklerinin arttırılması, damızlıkçı işletmelerin kurulması ve manda ıslahı organizasyonunun sağlanması gibi çalışmalar yürütülmektedir. Proje faaliyetleri ile elde edilen veriler Manda Yıldızı isimli sisteme kayıt edilmektedir. 2024 halk elinde manda ıslahı projesi kapsamında 48 yetiştiriciye bin 117 manda için toplam 5 milyon 379 bin TL destekleme ödemesi yapılarak, proje başlangıcından itibaren verilen destek tutarı 15,8 Milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca yeni hayvancılık destekleme modeli ile 2024 yılı malak desteklemesi kapsamında bu yıl yetiştiricilerimize doğan malakları başına bin TL'si temel destek olmak üzere aile işletmelerine ilave bin TL, işletme sahibinin kadın veya genç olması durumunda ilave 700 TL, suni tohumlama yapılması halinde ilave 800 TL ve suni tohumlamada yerli sperma kullanılması durumunda ilave 500 TL olmak üzere toplam 4 bin TL'ye varan desteklemeler verilecektir. Geçtiğimiz yıl anaç manda ve malak desteklemesi ile 2 bin TL destekleme verilmekteydi" dedi.

Vali Aslan ve beraberindeki heyet, manda yetiştiriciliğinin il ekonomisine ve hayvansal üretime sağladığı katkıları yerinde inceleyerek, sektörün gelişimi için desteklerin artarak devam edeceğini vurguladı. - DÜZCE