Düzce Üniversitesi, Sürdürülebilirlik Alanında Küresel Başarıya İmza Attı

'Değer Üreten Üniversite' anlayışıyla insanı ve doğayı merkeze alan bir yaklaşımı benimseyen Düzce Üniversitesi, hem ulusal hem de uluslararası alanda sürdürülebilir kalkınmaya yön veren öncü bir kurum olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Düzce Üniversitesi, Times Higher Education Impact Rankings 2025 sonuçlarında Türkiye'de 15., dünyada ise 401–600 bandında yer aldı. 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise ikinci sıraya yükselerek sürdürülebilirlik alanındaki başarısını küresel ölçekte kanıtladı.

Ulusal hem de uluslararası alanda sürdürülebilir kalkınmaya yön veren Düzce Üniversitesinden yapılan açıklamada şunlar aktarıldı;

"2024 yılında yoksulluğun azaltılması ve öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması adına 266 öğrenciye yemek bursu sağlayan Düzce Üniversitesi, Filistinli 57 öğrenciye de ek destek sundu. Öğrencilerin barınma ihtiyacını desteklemek için öğrenci barınma destek birimi kuran Düzce Üniversitesi, ayrıca sınav dönemlerinde ücretsiz çorba ikramı ve çeşitli sosyal desteklerle öğrenci refahı güçlendirildi. Sağlık alanında ise bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olarak hizmet vermeye devam eden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde, organ nakli merkezi, obezite merkezi ve bağımlılıkla mücadele uygulama ve araştırma merkezi gibi birimler aracılığıyla topluma değerli katkılar sağlandı. Üniversite kampüsünde dumansız hava sahası uygulaması genişletilerek sağlıklı yaşam kültürü yaygınlaştırıldı.

Çevresel sürdürülebilirlik

Sıfır atık belgesine sahip kurumlar arasında yer alan Düzce Üniversitesi; atık yönetimi, enerji verimliliği ve doğa temelli çözümler konusunda öncü uygulamalar hayata geçirdi. Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Merkezi (DÜTAGAM), Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ile Tıbbi ve Süs Bitkileri Botanik Bahçesi (DÜSTİBAM) tarafından yürütülen projeler ile ekosistemlerin korunmasına ve iklim değişikliğine uyuma yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Ekonomik sürdürülebilirlik ve inovasyon

Girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetleriyle de öne çıkan Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark bünyesinde düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı ile üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirdi. "Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü Projesi" kapsamında yerel üreticilere destek sağlandı. Ayrıca öğrencilerin iş dünyasına hazırlanması için Kariyer Geliştirme Merkezi etkinlikleri artırıldı ve 700'den fazla öğrenciye staj imkanı sunuldu.

Eşitlik ve katılımcılık

Kadın Erkek Eşitliği Eylem Planı ile akademik ve idari kadrolarda adil politikaları hayata geçiren üniversitemiz genelinde, kadın çalışan oranı yüzde 40'a ulaşırken, öğrencilerin yüzde 47'sini kız öğrenciler oluşturdu. Engelsiz üniversite koordinatörlüğü aracılığıyla engelli öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıracak erişilebilirlik çalışmaları yürütüldü."

Geleceğe yönelik taahhüt

2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Düzce Üniversitesi Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin, "Üniversitemiz, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarda yürüttüğü faaliyetlerle hem bölgesel kalkınmaya hem de küresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunmaya devam etmektedir. Gelecek nesiller için daha adil, yaşanabilir ve dirençli bir dünya inşa etme hedefiyle kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE