Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Düzce'nin teşvikte 5. bölge statüsüne getirilmesini talep etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (DTSO) Erdoğan Bıyık, Düzce'nin teşvikte 5. bölge statüsüne getirilmesini talep ederek Organize Sanayi Bölgeleri dışında kalan fabrikaların da aynı statüde değerlendirilmesinin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Düzce ziyaretinde DTSO'nun ev sahipliğinde iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, sanayicinin taleplerini aktardı.

"155 farklı ülkeye ihracat yapılıyor"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, odanın 4 bin 360 üyesi bulunduğunu bunun 488'inin sanayici olduğunu belirterek "488 Manayici üyemiz, 155 farklı ülkeye ihracat yapmakta ve 1 Milyar Dolar'a yakın ihracat rakamına ulaşmaktadır. Düzce'mizden en çok mobilya (orman ürünleri), metal, otomotiv, tekstil, inşaat-yapı, gıda, makine ve plastik ürünleri ihraç edilmekte. İhracat konusunda en fazla Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, İsrail ve İngiltere ile çalışılmaktadır. 488 sanayici üyemiz ilimizin istihdamına 33 bin 527 kişilik katkı yapmaktadır" dedi.

"İş dünyamızın beklentileri var"

Erdoğan Bıyık, iş dünyasının beklentileri olduğunu belirterek "Türkiye'de üretilen 4 bin ürünün 526'sı Düzce'de üretiliyor. Düzce, 87 üründe Türkiye'nin ilk 3'ünde yer alıyor. Şu an faal 4 Organize Sanayi Bölgesi ve faaliyet hazırlığındaki diğer iki OSB'mizle birlikte ülkemizin üretimine, ihracatına azami desteği sağlamaya gayret ediyoruz. Bu gayret içerisinde de iş insanlarımızın devletimizden bazı beklentileri oluşuyor. Bölgesel teşvik uygulamalarının yanı sıra sektörel teşvik uygulamalarının geliştirilmesini talep ediyoruz. İşgücünün fazla olduğu tekstil sektöründe SGK primi teşviklerinin yoğun olması, enerji tüketimi yoğun olan sektörlerde enerji destek ve muafiyetlerinin sağlanmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, ülke genelinde kalkınmada öncelikli bölgeler ve bölgesel teşvik uygulaması dahilinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin bir üst kategoride yer alması durumunun özellikle henüz gelişmekte olan il durumunda olan Düzce için 5. bölge statüsüne getirilmesini talep ediyoruz. Düzce özelinde Organize Sanayi Bölgeleri dışında kalan fabrikalarımızın da aynı statüde değerlendirilmesinin Düzce'nin gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bakanımız Mehmet Şimşek, kadın istihdamına önem verdiklerini belirttiler. Kadın istihdamının yüksek olduğu işletmelere destek sağlanmasının kadın istihdamını arttıracağını düşünüyoruz. Ayrıca teşvikte olmayan sektörler için daha önce uygulanmış olan AB Hibe Destekleri programlarının yeniden başlatılmasının üretim ve ihracat ciddi oranda katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Toplantının devamında kürsüye çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Düzce hakkındaki öngörüleri ve genel ekonomik politikalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. - DÜZCE