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Düzce'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Düzce'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
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Düzce'de Vali Mehmet Makas başkanlığında 2026 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kamu yatırımları, projeler ve koordinasyon konuları ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2026 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında Akçakoca Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Düzce'de kamu yatırımlarının değerlendirildiği 2026 yılı 3. yönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Akçakoca Gazi Konferans Salonu'nda Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılırken, il genelinde devam eden yatırımlar, yürütülen projeler ve planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. Kurumlar tarafından sürdürülen projelerin son durumu değerlendirilirken, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı.

Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Düzce'nin kalkınmasına katkı sağlayacak yatırım ve hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesine yönelik istişarelerle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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