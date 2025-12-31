2026 yılı için ilk hibe desteğini almaya hak kazandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığıyla geliştirilen 'Düzce Fındık Dönüşüm Merkezi Kapasite Artırımı Projesi' hibe desteği almaya hak kazandı. Projeye, 2025 yılı Anadolu'dakiler kırsal kalkınma mali destek programı kapsamında yaklaşık 4 milyon lire hibe desteği sağlanacak.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2025 yılı Anadolu'dakiler kırsal kalkınma mali destek programı değerlendirme sonuçları açıklandı. 65 Proje başvurusunun yapıldığı değerlendirmelerde 23 proje asil, 16 proje yedek olmak üzere toplam 39 proje destek kapsamına alındı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığıyla geliştirilen "Düzce Fındık Dönüşüm Merkezi Kapasite Artırımı Projesi" de değerlendirme sonuçlarına göre 7. sırada yer alarak hibe desteği almaya hak kazandı ve yaklaşık 4 Milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Fındığın katma değeri arttırılacak

Proje ile ilgili görüşlerini dile getiren DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık sağlanan desteğin tarımda önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyu ile de paylaşacağımız 2026-2029 dönemi stratejik planımızda sanayinin rekabet gücünü artırılmasının yanı sıra Düzce'nin gelecek vizyonunda mutlaka olması gereken tarım ve turizmi önceleyen stratejilere de yer verdik. Bu fikirle Düzce'deki lokomotif tarımsal üretim kalemlerinden biri olan fındık konusunu ele aldık. Önceki yıllarda yürütmüş olduğumuz 'Düzce'deki Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü' projemizi takip niteliğinde bir proje hazırladık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında geliştirdiğimiz projemiz, fındığın katma değerinin artırılmasına, yenilikçi tarım uygulamaları ve tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasına, tarımsal atıkların katma değerli bir şekilde değerlendirilmesine ve coğrafi işaretli ürünlerin ticarileştirilmesine aracılık edecek ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerinde bulundu.

Makine ekipmana ihtiyaç yok

Başkan Erdoğan Bıyık, proje kapsamında makine parkuruna alınan araçları şu şekilde sıraladı; "Renk ayırıcı-lazer ayıklama, kompresör-kurutucu makine, pirinç-un makinesi, taş alıcı makinesi, çıtlatma makinesi, otomatik paketleme makinesi, vakum paketleme makinesi, krema makinesi ve yarı otomatik dolum makinesi kazandırmış olacağız. Kapasitesini artıracağımız tesiste fındık üreticilerimiz herhangi bir makine parkuru yatırımına ihtiyaç duymaksızın, bin bir zorlukla ürettikleri fındığı katma değerli ürünlere dönüştürerek hak ettikleri geliri elde etme şansı bulacaklar. Girişimcilerimiz, proje sayesinde sabit yatırım giderlerine katlanmadan, kendi firmalarını kurarak tesisimizde üretecekleri katma değeri yüksek ürünleri piyasaya sürebileceklerdir. İlerleyen dönemlerde piyasayı tanıyan, pazarını geliştirerek işini büyüten girişimcilerimize kendi tesislerini kurmaları noktasında da mentörlük desteği verilecektir. Projemizin fındık üreticilerimize, ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." - DÜZCE