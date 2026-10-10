Düzce'de üreticilere anız yakmama uyarısı yapıldı, biçerdöver denetimleri sürüyor

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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2026 yılı hasat sezonunda ürün kayıplarının önlenmesi ve üreticilerin emeklerinin korunması amacıyla biçerdöver kontrolleri aralıksız sürdürülüyor.

Düzce İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından gerçekleştirilen saha denetimlerinde, biçerdöverlerin çalışma ayarları kontrol edilerek hasat sırasında oluşabilecek dane kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor. Ayrıca üreticilere doğru hasat teknikleri ve verim kayıplarının önlenmesi konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Denetimler kapsamında, toprağın verimliliğini ve doğal yaşamı olumsuz etkileyen anız yangınlarına karşı da üreticiler uyarılıyor. Anız yakılmasının topraktaki organik maddeye ve faydalı canlılara zarar verdiği, çevre kirliliğine yol açtığı hatırlatılıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Üreticilerimizin büyük emeklerle yetiştirdiği ürünlerin hasat aşamasında kayba uğramaması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Gerçekleştirdiğimiz biçerdöver kontrolleriyle hem ürün kayıplarını önlemeyi hem de verimli bir hasat dönemi geçirilmesini amaçlıyoruz. Bununla birlikte, topraklarımızın korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretim için anız yakılmaması konusunda tüm üreticilerimizin gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı