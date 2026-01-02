Haberler

Su sayaçları için don uyarısı

Su sayaçları için don uyarısı
Güncelleme:
Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Bülent Keser, havaların soğuması nedeniyle su sayaçlarının donabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Açıkta kalan su tesisatlarının korunması ve doğalgaz güvenliği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Bülent Keser, havaların geceleri soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donabileceğini belirtilerek vatandaşları uyardı.

Kar yağışı sonrası, Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Bülent Keser, su sayacı ve tesisatlarının korunması için vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada özellikle gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü bu günlerde su sayaçları ve tesisatları 'ayaz' tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Bülent Keser, eksi değerlere düşen hava sıcaklığında, açıkta kalan su sayaçları ve tesisatın soğuktan etkilenerek hasar gördüğü ve sayaçların donarak kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekerek "Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve cam yünü, talaş gibi çeşitli izolasyon malzemeleriyle izole edilmesi gerekir" dedi.

Buz tutmuş su sayacına ateş yakarak müdahale edilmemesi gerektiğini, doğalgazın sessiz ve sinsi tehlike olduğunu söyleyen Keser, doğalgaz ve kombi tesisatlarına yetkisiz kişilerin müdahale etmemesi gerektiğini, Kurallara uyulduğunda doğalgazın en güvenli yakıt olduğunu kaydeden Keser, bacaların düzenli kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerektiğini belirterek, cihaz bakımlarının her yıl yaptırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. - DÜZCE

