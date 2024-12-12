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Düzce'de Kadın Çiftçilerle Kooperatif Toplantısı

Düzce'de Kadın Çiftçilerle Kooperatif Toplantısı
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, 38'i kadın toplam 296 ortaklı Çınardüzü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetimi ile bir araya gelerek tarımsal üretim planlaması ve destekleme modelini değerlendirip, verimlilik konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, 38'i kadın toplam 296 ortaklı Çınardüzü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kuruluyla bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Çalışkan'dan kooperatif faaliyetleri hakkında bilgi alan İl Müdürü Uzun mevcut faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik atılacak adımları istişare etti. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Çolak ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi konusundan sorumlu Mustafa Ulusoy'unda eşlik ettiği toplantıda İl Müdürü Esra Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığı, hazırlanan tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile topraklarımızı korumanın yanında üretimi arttırmayı ve artan destekleme miktarları ile de maliyetleri düşürerek çiftçilere destek olmayı amaçladığını, verilecek desteklemelerden azami ölçüde yararlanmak için hayvancılıkta ve tarımsal faaliyetlerde verimliliğe dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Hayvancılıkta ari işletmenin üreticiye kazandıracağı destekleme miktarlarının daha fazla olduğunu hatırlatan İl Müdürü Uzun, fındıkta bakım ve beslemenin önemine değindi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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