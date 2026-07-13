Haberler

Mevsimlik tarım işçileri için toplandılar

Mevsimlik tarım işçileri için toplandılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi için ilçe izleme kurulu toplantısı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'ye doğu ve güneydoğu illerinden fındık için gelecek fındık işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarını iyileştirmek için toplantı yapıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesine yönelik ilçe izleme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede mevsimlik gezici tarım işçilerine yönelik mevcut durum değerlendirilerek, çalışma ve barınma şartlarının iyileştirilmesi, sağlık, eğitim, güvenlik, ulaşım ve sosyal hizmetlere erişimin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapılan toplantıda, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları kapsamında yürütülecek faaliyetler değerlendirilerek, mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik alınacak tedbirler görüşüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı

Son dönemin en büyük operasyonu! 81 ilde iki bakanlık harekete geçti
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! Onlarca askeri hedef yerle bir edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Bodrum'da dehşet! Restoranda kurşun yağmuruna tuttular

Turizm cennetinde dehşet anları! Restoranda kurşun yağdırdılar
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık

Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu
TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı

Otomotiv devinden tarihi hata! Yüzlerce müşteriye yanlış araç satıldı
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi

Kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle canlı yayında aşka geldi
Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması

Haluk Levent'e demediğini bırakmadı, resmen öfkesini kustu