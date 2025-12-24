Fabrika işçilerinden yürek ısıtan destek

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çorap fabrikasının çalışanları, Bolu'da hastalıkla mücadele eden Rüzgar bebeğin tedavi masrafları için örnek bir kampanyaya imza attı. Fabrikadaki öğle yemeği haklarından vazgeçerek bedelini bağışlayan işçiler, evlerinde yaptıkları yemekleri de fabrikada satarak tedavi süreci için kaynak sağladı.

Alınan bilgiye göre, fabrika çalışanları sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelerek Bolu'da yaşayan ve hastalıkla mücadele eden Rüzgar bebek için kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde işçiler, fabrikada her gün verilen öğle yemeğini yememe kararı alarak, o günkü yemek iaşe bedellerinin bebek için açılan yardım hesabına aktarılmasını sağladı. Fabrikada kurulan stantlarda, çalışanların evlerinde hazırlayıp getirdiği yiyecekler satışa sunuldu. Etkinlikten elde edilen gelirin tamamı, Rüzgar bebeğin tedavisi için toplanan bağış miktarına eklendi.

Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanı Sedat Mıhçı, yaptığı açıklamada, Rüzgar bebeğin durumunu öğrendikten sonra çalışma arkadaşlarıyla böyle bir proje geliştirdiklerini belirtti. Dayanışmanın önemine dikkati çeken Mıhçı, şunları kaydetti:

"Proje çerçevesinde yemek yememe kararı aldık. Yemek iaşelerimizin de Rüzgar bebeğe aktarılmasını sağladık. Herkesin evinden getirdiği yiyeceklerle burada yemek organizasyonu düzenledik. Burada gelen yemeklerin satış yapıldı ve elde edilen gelir yine Rüzgar bebeğin hastalığı için toplandı. Amacımız, Rüzgar bebeğe fayda sağlamak ve birlikte olduğumuzda her şeyin üstesinden gelebileceğimizi göstermek." - DÜZCE