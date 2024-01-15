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Düzce Belediyesi Baykul Sokak'ı Genişletme Çalışmalarına Başladı

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Düzce Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde ana cadde olan Sivrioğlu Sokak ile Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi ile Bilim Merkezi'nin arasındaki bağlantıyı sağlayan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Baykul Sokak'ı genişletme çalışmasına başladı.

Düzce Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde ana cadde olan Sivrioğlu Sokak ile Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi ile Bilim Merkezi'nin arasındaki bağlantıyı sağlayan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Baykul Sokak'ı genişletme çalışmasına başladı.

Düzce Belediyesi düzenli şehirleşme ve planlı imar çalışmalarının uygulama girişimlerini sürdürüyor. Şehir merkezinde ulaşım güzergahlarının verimli kullanılması amacıyla yürütülen çalışmalarda Cumhuriyet Mahallesi'nde önemli bir bağlantı konumunda olan Baykul Sokak'ın genişletilmesine başlandı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün girişimi ile sokağın çevresinde bulunan hak sahipleri ile yapılan görüşmeler, uzlaşı yöntemi ile sonuçlanırken sokaktaki araç trafiğinin daha güvenli sağlanması amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmalar vakit kaybetmeden başlatıldı.

Caddeye bağlantı daha güvenli sağlanacak

Özellikle mahalle sakinlerinin yakın çevrede bulunan hastaneye ulaşmasında önem taşıyan Baykul Sokak, Düzce Bilim Merkezi'nin de ana caddeye bağlanması konusunda sık kullanılan güzergahlardan biri olarak biliniyordu. Çevre sakinleri ile yürütülen görüşmeler ve yapılan çalışmalar sonrası sokak önce genişletilerek gerçek parsel ölçülerine kavuşturulacak ardından yeniden asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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