Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde Ziyaret Saatleri Değişti

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde ziyaretçi saatlerine Ramazan ayarı verildi. Ziyaret saatleri gündüzden akşama çekildi.

Düzce'de 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte hastanede ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi. Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Düzce Atatürk Devlet Hastanemizin Ramazan Ayı boyunca ziyaret saatleri 20: 00 ile 22: 00 olarak düzenlenmiştir" denildi. - DÜZCE