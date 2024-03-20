Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Yaşlılara Saygı Haftasını Kutladı

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi evde sağlık hizmetleri birimi tarafından huzurevinde kalan yaşlılara ağız ve diş sağlığı eğitimi verilirken Yaşlılara Saygı Haftasını kutlayıp çiçek verdiler.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi evde sağlık hizmetleri birimi tarafından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle; huzurevlerinde kalan ve evde sağlık hizmeti alan büyükler ziyaret edilerek, ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu, ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Tek tek ziyaret edilen büyüklerin Yaşlılar Haftası kutlanırken huzur evi sakinlerine çiçek takdim edildi, sohbet edildi. Huzur evi sakinleri gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, teşekkür ettiler. - DÜZCE