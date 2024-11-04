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Dubai Çikolatası, Antep Fıstığı Kremasına Talebi Artırdı

Dubai Çikolatası, Antep Fıstığı Kremasına Talebi Artırdı
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Haberler
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Son günlerde popüler olan Dubai çikolatası, Antep fıstığı kreması Antebella'ya olan ilgiyi arttırdı. Gaziantep'te Antepsan Baklava-Kuruyemiş firması, artan taleplere yetişmeye çalışıyor.

Son günlerde revaçta olan Dubai çikolatası Antep fıstığı kremasına olan ilgiyi arttırdı. Gaziantep'te faaliyet gösteren Antepsan Baklava-Kuruyemiş firması da artan Antep fıstığı kreması Antebella taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Son günlerin en çok konuşulan lezzeti Dubai çikolatası sosyal medyada trend olmaya devam ediyor. Herkesin tadına bakmak için market market gezdiği Dubai çikolatasını bazı vatandaşlar ise evlerinde kendi yapma gayreti içerisine giriyor. Bu durum ise Antep fıstığı kremasına olan ilgiyi arttırdı. Gaziantep'te faaliyet gösteren Antepsan Baklava-Kuruyemiş firması da marketlerden ve vatandaşlardan artan kendi üretimi Antep fıstığı kreması Antebella taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Dubai çikolatası müdavimlerinin Antebella taleplerine yetişmeye çalıştıklarını söyleyen firma yetkilileri çok yoğun bir taleple karşı karşıya olduklarını belirtti. Firma yetkilileri, yıllardır Gaziantep'in tescilli Antep fıstığından yaptıkları Antebella'da talep patlaması yaşadıklarını belirterek en kaliteli ürünü sunmaya çalıştıklarını belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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