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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve Meclis üyeleri, Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve Talih Özcan ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşmelerde Düzce'nin ticaret, sanayi, ihracat ve yatırım potansiyelini geliştirecek ortak çalışmalar ele alındı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) yeni dönem yönetimi, Ankara'da Düzce milletvekilleriyle bir araya gelerek kentin ekonomik gelişimine yönelik konuları değerlendirdi. Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve Meclis üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve Talih Özcan ile görüştü.

İlin ticaret ve sanayi potansiyeli ele alındı

Görüşmelerde Düzce'nin ve kentte faaliyet gösteren işletmelerin ortak menfaatleri doğrultusunda güç birliği yapılması, sürekli istişare halinde olunması ve yeni dönemde ortak projelerin geliştirilmesi konuları gündeme geldi.

Milletvekili Ayşe Keşir, DTSO'nun yeni dönem yönetimini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Düzce'nin ihracat başarısına ve stratejik konumuna dikkat çekti. Keşir, sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelerin işlerini kolaylaştırmak için odanın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yeni dönem projeleri ortak akılla değerlendirildi

Milletvekili Ercan Öztürk de DTSO yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmede kentin ihtiyaçlarının ve yeni dönem projelerinin ele alındığını belirtti. Üreten, büyüyen, istihdam sağlayan ve ihracatıyla dikkat çeken Düzce'nin ticaretini geliştirecek, sanayicilerin gücünü artıracak adımların istişare edildiğini kaydeden Öztürk, kentin kalkınması için ortak akıl ve dayanışma içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

DTSO'nun yeni döneminde milletvekilleriyle iş birliğinin güçlendirilmesi ve kentin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projelerin ortak gündemde tutulması mesajı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı