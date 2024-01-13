Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan Şehitler İçin Taziye Mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, dün gece gelen şehit haberleriyle derin bir üzüntüye boğulduklarını belirterek şehitlere rahmet; yaralı askerlere ise acil şifalar diledi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışma sonucu 9 asker şehit düştü. Şehit düşen askerler için DTO Başkanı Uğur Erdoğan bir taziye mesajı yayımladı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın taziye mesajında, "Ülkemiz son yıllarda yaptığı akılcı yatırımlarla gerek savunma sanayinde gerekse uluslararası ticarette önemli bir mesafe katetmiştir. Yerli ve milli girişimleriyle, yurt dışına olan bağımlılığından tamamen kurtulmaya çalışmaktadır. Özellikle sınırlarının bir olduğu çevresindeki ülkelerle iyi ilişkiler kurmuş, komşuluk bağını ve ikili iş ilişkilerini geliştirmiştir. Bu sayede, Afrika'dan Orta Doğu'ya Asya'dan Avrupa'ya büyük bir coğrafyayı karadan ve denizden birbirine bağlayacak, bu bölgedeki ülkeler arasında bir köprü oluşturacak Zengezur veya Nahçıvan Koridoru ve Basra Körfezi ile Mersin Limanını birbirine bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi gibi çok önemli adımlar atmıştır. Bunlar hem ülkemizin hem de çevresinin maküs talihini değiştirecek uluslararası iş birliği çerçevesinde yürütülecek çok büyük projelerdir. Fakat bizim yükselmemizi istemeyen güçler de boş durmamaktadırlar; çeşitli engeller çıkarmaktadırlar. Devletimizin ve ülkemizin yanı sıra bu coğrafyadaki insanların refahını da artıracak girişimlerimizden ve Türkiye'nin daha da gelişerek küresel bir güç haline gelmesinden rahatsızlık duyanlar, tarihte birçok kez olduğu gibi yine yolumuzu kesmeye ve bizleri durdurmaya çalışmaktadırlar" dedi.

Asla yılınmayacağı vurgusunda bulunan mesajın devamında, "Bu nedenle, son dönemde özellikle ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak için kahraman ordumuzun sınırlarımız ötesinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, güvenlik güçlerimize bu güçlerin paralı maşaları, kiralık katilleri teröristlerce saldırılar artmıştır. Tarihi insanlığa mal olan nice askeri yardımla dolu olan Mehmetçik'imiz, bu bölgedeki soydaşlarımızla masum sivil insanların can güvenliğini sağlamaya çalışırken ne yazık ki askerlerimizin varlığından rahatsızlık duyan hainlerin de hedefi haline gelmiştir ve kalleşçe saldırılar olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden üst üste çok acı haberler gelmiştir. Çok büyük bir üzüntü içindeyiz. Ancak bu baskılara, saldırılara asla teslim olmayacağız; dik duracağız. Ülkemizin ilerleyişine, sekte vurdurmayacağız. Devletimizin, askerimizin ve güvenlik güçlerimizin her daim yanındayız. Terörle mücadele ettiğimiz üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan (c.c.) rahmet; gözü dönmüş vahşilere karşı koyarken yaralanan yiğitlerimize ise acil şifa diliyoruz. Onların vatanları uğruna verdikleri mücadeledeki fedakarlıklarını unutmadık, unutmayacağız" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ