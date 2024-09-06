Üye Girişi
Haberler

DSİ, Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması ile tarım arazilerini sulamaya açıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması projesiyle 205 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyor. Proje sayesinde tarım arazilerinde modern sulama yöntemleri kullanılacak ve çiftçilerin geliri artacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Baraj sulaması ile 205 bin dekar arazi sulanacak

Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması ile 205 Bin 350 dekar arazi sulama işi çalışmaları hızla devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sulama şebekesi imalatlarının devam ettiğini projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını, Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi yapım çalışmalarının 2028 yılında tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Balta, "2024 yılı itibarı ile 20 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşmuştur. Yılsonunda 10 bin dekar arazinin daha sulamaya açılmasını hedeflemekteyiz" dedi.

Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta," inşaatta 2 adet regülatör imalatı, 2 adet tünel imalatı ve 33 bin metre borulu sulama şebekesini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2028 yılı ilk çeyreğinde projeyi bitirip, 205 Bin 350 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Erzurumlu üreticilere yılda 2 Milyar 53 milyon lira ek gelir

205 Bin 350 dekar araziye can suyu verecek Hınıs Başköy Barajı Sulaması işinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta "Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi sayesinde modern sulama ile tanışacak 205 Bin 350 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 Milyar 53 milyon lira daha fazla kazanacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri erzurum Hınıs Tarım

Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme

 İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendini dışarı attı

 Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız
İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu? İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne? Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu? GELİNİM MUTFAKTA 6 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta Eliz kimdir? Eliz evlenme teklifi mi aldı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title