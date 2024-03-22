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Down Sendromluların Eserleri Sergilendi

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Down sendromluların "+1 Değerliyiz" projesi kapsamında katıldıkları eğitimlerde ortaya çıkan eserler sergilendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Adıyaman Down Sendromlular Derneği tarafından yürütülen "+1 Değerliyiz" adlı proje kapsamanda resim, ebru, ahşap boyama, takı tasarımı ve geri dönüşüm eğitimlerine katılan down sendromlular, yaptıkları eserleri sergiledi. Down Sendromlular Farkındalık günü sebebiyle Adıyaman Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen sergiye, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş başta olmak üzere bir kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, down sendromluların ile aileler katıldı. Eğitimlere katılan yaklaşık 40 down sendromluların yaptığı 120 eser sergilendi.

Adıyaman Down Sendromlular Dernek Başkanı Zeynal Şenlik, proje ile ilgili verdiği yaptığı açıklamada, "Adıyaman Down Sendromlular Derneği, Down Sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmeleri için çalışmaktadır. Bu kapsamda toplumun engellilik algısını geliştirmeye, ulusal ve uluslararası platformlarda Down Sendromu ile ilgili araştırmaları takip ederek, uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmaya ve bu kapsamda projeler üretmeyi hedeflemektedir. '+1 Değerliyiz' Projesi özellikle down sendromlu bireylerin yeterince sosyal hayatta yer alabilmeleri, diğer bireyler gibi toplumda eşit, adil bir şekilde haklarını kullanabilmeleri ve daha çok sosyalleşebilmeleri adına sosyal, sportif, kültürel, sanatsal eğitimlerin down sendromlu bireylerin kendi yeteneklerini sergileyebilmeleri adına eğitim faaliyetleri içermektedir. Proje kapsamında 06 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden sonra eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerden uzak kalan Down Sendromlu bireylere psikososyal destek vererek depremin yıkıcı etkisini zihinlerinden silmek ve onları rehabilite edici çalışmalar ile sosyal hayata dahil edilmeleri amaçlanmıştır" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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