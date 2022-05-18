Döşemealtılı voleybolcular, Türkiye Şampiyonası'nda - Haberler

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Midi Kızlar Voleybol liginde namağlup şampiyon olan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonasına katılmak üzere Mersin'e gitti.

6 takımlı Midi kızlar liginde çift maç usulü oynadıkları ligde yenilgi yüzü görmeden Antalya Şampiyonu olmayı başaran Döşemealtı'nın Nar Taneleri Türkiye'de ki ilk 32 takım arasına girmeyi başardı. Mersin'de yapılan Türkiye Şampiyonasına katılmak üzere yola çıkan Döşemealtı'nın Voleybolcu kızlarını Belediye Başkanı Turgay Genç uğurladı.

Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Kulüp binasında yapılan törenle Şampiyonaya uğurlanan Voleybol takımına aileleri de eşlik etti. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Nar Taneleri ismini verdiğimiz Voleybol takımımız büyük bir başarı elde ederek namağlup şampiyon olarak bizleri gururlandırdı. Şimdi ise Türkiye Şampiyonluğunu kovalamak için Mersin'e yolcu ediyoruz. Kendileriyle gurur duyuyorum" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel