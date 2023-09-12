Dolu dolu bir gün geçirdiler

Kocaeli'de hayata geçirilen "Hayatın İçindeyim" projesine katılan vatandaşlar, Darıca Balyanoz'da ileri yaş egzersizleri, sinema ve müzik dinletisinin yer aldığı dopdolu bir kamp yaşadı.

Kocaeli'de hayata geçirilen "Hayatın İçindeyim" projesine katılan vatandaşlar, Darıca Balyanoz'da ileri yaş egzersizleri, sinema ve müzik dinletisinin yer aldığı dopdolu bir kamp yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Hayatın İçindeyim" projesiyle vatandaşın sosyal ve kültürel etkinlikler içinde yer almasını sağlıyor. Proje çerçevesinde Darıca Balyanoz Kampında etkinlik gerçekleştirildi. İleri yaş alan vatandaşların sosyalleşmelerine yönelik gerçekleşen kampta bireyler sabah sahil kenarında deniz esintisi ile egzersiz yaptı. Ağaçların gölgesinde kitap okuyan, bolca sohbet eden bireyler gün içerisinde masa tenisi, basketbol oynama fırsatı yakaladı. Akşam yemeklerini gün batımında yiyen bireyler ardından müzik dinletisi ve film gösterimi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşın sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler içinde bulunmasını sağlayarak, bireyin fonksiyonel bağımsızlığının artmasına büyük ölçüde vesile oluyor. - KOCAELİ