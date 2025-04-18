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DOKAP Eylem Planı ile Bayburt'a 41,9 Milyon TL'lik Yatırım

DOKAP Eylem Planı ile Bayburt'a 41,9 Milyon TL'lik Yatırım
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Giresun'da düzenlenen toplantıda, 2024-2028 dönemine yönelik toplam 394 milyar liralık bütçe ile 158 projenin hayata geçirileceğini ve Bayburt'ta 41,9 milyon TL bütçeli 6 projenin uygulanacağını duyurdu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Giresun'da düzenlenen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısına katıldı.

Toplantıda, 2024-2028 dönemini kapsayan DOKAP Eylem Planı kapsamında toplam 394 milyar liralık bütçeyle 158 projenin hayata geçirileceği açıklandı. Bölgenin kalkınmasına yönelik bu projelerin, Karadeniz Havzası ve Kafkasya'nın dünyaya açılan kapısı olan DOKAP Bölgesi'nin stratejik önemini daha da artırması hedefleniyor.

DOKAP, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Bayburt'ta 41,9 milyon TL bütçeli 6 proje hayata geçirileceğini ifade eden Vali Eldivan, projelerle tarım, hayvancılık, sulama sistemleri ve ulaşım altyapısının güçlendirileceğini belirtti. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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