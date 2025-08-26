Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tarım ve Ticaretine Yeni Bir Soluk: Mezopotamya ÜPAK Toplantısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 12 ticaret borsasının ortaklığıyla kurulan Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kuruluşu (ÜPAK)'un yönetim kurulu toplantısı, Erzurum Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İki gün süren program boyunca hem ürün piyasalarının geleceği üzerine istişarelerde bulunuldu hem de Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginlikleri konuklara tanıtıldı.

Bölgesel kalkınma için ortak adım

Lisanslı depoculuk sisteminin ve elektronik ürün senetleri (ELÜS) piyasasının daha etkin kullanılması amacıyla kurulan Mezopotamya ÜPAK, çiftçilerden sanayicilere, tüccarlardan yatırımcılara kadar geniş bir kesime hizmet vermeyi hedefliyor. Elektronik ürün senetlerinin güvenli ve şeffaf bir şekilde alınıp satılmasına aracılık eden ÜPAK, tarım ürünlerinin kayıt altına alınması, üreticiye finansman imkanı sağlanması ve bölge ekonomisine ivme kazandırılması açısından kritik bir rol üstleniyor.

Toplantıya, Mezopotamya ÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcısı Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Elazığ, Iğdır, Kızıltepe, Malatya, Nusaybin ve Ağrı Ticaret Borsaları Yönetim Kurulu Başkanları ve yetkilileri katıldı. Yönetim kurulu üyeleri, alınan kararların hem üreticiler hem de yatırımcılar açısından yeni fırsatlar doğuracağını ifade etti.

Başkan Oral toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Bölgedeki tarım ürünlerinin değerini koruyacak, üreticinin alın terini güvence altına alacak bir sistem için önemli adımlar atıyoruz. Mezopotamya ÜPAK, sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de tarımsal ticaretin geleceğine yön verecek güçlü bir organizasyondur" ifadelerini kullandı.

Erzurum'un kültürel ev sahipliği

Toplantıların yanı sıra, Erzurum'a gelen heyet için zengin bir kültürel program da düzenlendi. Katılımcılara Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerden oluşan kendine özgü gastronomi kültürü tanıtılırken, şehrin tarihi ve turistik mekanları da ziyaret edildi. İki gün boyunca devam eden buluşma sayesinde Erzurum, misafirlerine hem stratejik bir toplantıya ev sahipliği yapmış hem de sahip olduğu kültürel değerleri tanıtma imkanı bulmuş oldu. - ERZURUM