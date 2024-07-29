Üye Girişi
Haberler

Diyarbakırlı Dağcılar Depremde Hayatını Kaybedenlerin Anısına Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu'nun çatısı olan 3 bin rakımlı Mereto Dağı'na tırmanan Diyarbakırlı dağcılar, depremde hayatını kaybedenlerin anısına zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Diyarbakır'dan Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağı'na giden dağcılar, zirvede hatıra fotoğrafı çekerek hayatlarını kaybedenlerin ruhlarına Fatiha okudu.

Güneydoğu Anadolu'nun çatısı olan 3 bin rakımlı Mereto Dağı'na tırmanan Diyarbakırlı dağcılar, depremde hayatını kaybedenlerin anısına zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Diyarbakır'dan Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağı'na giden Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekip (DÜAK) lideri Mehmet Turgut Tayuzak, Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü sporcuları Dağcı Baran Bayar ve Uğur Akın, Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık Antrenörü Fırat Akyüz eşliğinde depremde hayatını kaybedenlerin anısına zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Çalışırlar köyünden tırmanışa geçen ve geceyi Purşeng Yaylası'na kamp atarak geçiren dağcılar, sabah saat 04.00'te zorlu bir tırmanışın ardından zirve yaptı. Zirvede hatıra fotoğrafı çeken dağcılar, "depremi unutmadık unutmayacağız" diyerek hayatlarını kaybedenlerin ruhlarına Fatiha okuyarak bir süre dinlendikten sonra inişe geçerek faaliyetlerini tamamladı.

Tayuzak, dağa tırmanış nedenlerinin depremden hayatını kaybeden vatandaşların adına olduğunu söyledi.

Tayuzak, "Depremi unutmadık unutmayacağız. Yine gücümüz yettiğince afetlerde çalışmaya, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu zirveyi AFAD'daki hocalarımıza Dicle Üniversitesi yönetimimize, gönüllü ekibime, değerli ailem ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Bütün aileme AFAD gönüllülerine selam olsun" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Batman Sason Yerel Spor Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

 AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title