Diyarbakır Ticaret Borsası'ndan Lisanslı Depo Açıklaması

Diyarbakır Ticaret Borsası, 2019 yılında yetkili sınıflandırıcı laboratuvarın Doğu ve Güneydoğuda kapasitesi toplamda 1 milyon 600 bin tona ulaşan 36 lisanslı depoya hizmet verdiğini açıkladı.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ile borsa yönetim kurulu üyelerinin de katılım sağladığı eğitim toplantısında konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret Borsası tarafından yürütülmekte olan yetki sınıflandırıcı laboratuvar hizmetinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki lisanslı depolara verildiğini söyledi. DTB Başkanı Engin Yeşil, "Kuruluşunu 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz yetkili sınıflandırıcı laboratuvarımız şuan Doğu ve Güneydoğuda kapasitesi toplamda 1 milyon 600 bin tona ulaşan Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Van, Muş, Tunceli, Elazığ'da bulunan 36 lisanslı depomuza hizmet vermektedir. Amacımız hizmet verdiğimiz alanda şeffaf ve tarafsız bir şekilde en doğru hizmeti vermektir. 2025 yılında da bu hizmet kalitesini artırarak bölgemize hizmet edeceğinize inanıyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR