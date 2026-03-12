Haberler

İş dünyası, kamu yöneticileri ve çocuklar aynı iftar sofrasında buluştu

İş dünyası, kamu yöneticileri ve çocuklar aynı iftar sofrasında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen iftar programında kamu yöneticileri, iş dünyası temsilcileri ve çocuklar bir araya geldi. Ramazan ayının kardeşlik ruhu vurgulandı ve dayanışmanın önemi dile getirildi.

Diyarbakır'da Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar programında kamu yöneticileri, iş dünyası temsilcileri ve çocuklar aynı sofrada bir araya geldi.

Programa Diyarbakır Vali Yardımcısı Muhammed Özyüksel, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, iş dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ve hafızlık eğitimi alan öğrenciler katıldı. Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu yansıtan programda, devlet, millet ve iş dünyasının aynı gönül sofrasında buluşmasının önemine vurgu yapıldı.

Programda konuşan MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Hamdullah Akyıldız, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren en önemli zaman dilimlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüller arasında köprüler kurmanın en güzel vesilesidir. İş dünyası olarak bizler sadece üretim ve yatırım yapan bir yapı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun bilinciyle hareket eden bir anlayışın temsilcileriyiz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin güçlü bir geleceğe hazırlanması hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ve hafız öğrencilerin de katılımıyla anlam kazanan programda, Ramazan'ın bereketi ve kardeşlik iklimi aynı sofrada paylaşıldı. Protokol üyeleri çocuklarla yakından ilgilenirken, onların eğitim ve gelişim süreçlerine yönelik desteklerin devam edeceği ifade edildi.

Yoğun katılım ve samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü