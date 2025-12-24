Haberler

Turistlerden Lübnan künefesine yoğun ilgi

Turistlerden Lübnan künefesine yoğun ilgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Hacıbaba Pastaneleri'nde günlük ortalama 60 tepsi Lübnan künefesi satılıyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu eşsiz lezzet, elde yemesi kolay olduğu için tercih ediliyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Hacıbaba Pastaneleri şubesinde, günlük ortalama 60 tepsi Lübnan künefesi satılıyor. Yerli ve yabancı turistler bu eşsiz lezzeti farklı bularak yoğun talep gösteriyor.

Diyarbakır'da turistler özellikle elde yemesi kolay olduğu için Lübnan künefesine yoğun ilgi gösteriyor. Ustalar özellikle Sur ilçesinde bu tatlının çok tüketildiğini belirterek günlük 70 tepsiye kadar sattıklarını kaydetti. Hacıbaba Pastaneleri Sur şubesinde künefe ustası olan Samet Akçakaya, hafta içi 50 tepsi, hafta sonu ise 70 tepsi civarı tatlı sattıklarını söyledi. Akçakaya, "Porsiyonu şu an 100 lira, içeride oturmak isterseniz 105 lira. İçerisinde tel kadayıf var, en altına da baklava yağı sürüyoruz, üstüne de Hatay'dan kuşbaşı peynir koyuyoruz. Burada da pişirip satıyoruz. Özellikle turistlerin ilgi odağı oluyor. Görenler gelip alıyor, ayaküstü yiyor. Normal halka tatlı yer gibi tüketiyorlar" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı