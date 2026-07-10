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Diyarbakır'da kuyumcular bu hafta sonu kapalı olacak

Diyarbakır'da kuyumcular bu hafta sonu kapalı olacak
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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'nın girişimiyle her yıl temmuz ayının ikinci haftası 'Kuyumcular Bayramı' olarak kutlanacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak kararla kuyumcular cumartesi ve pazar kapalı olacak, önümüzdeki yıldan itibaren tatil süresinin 3 güne çıkarılması planlanıyor.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal'ın girişimleriyle her yıl temmuz ayının ikinci haftası "Kuyumcular Bayramı" olarak kutlanacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak karar kapsamında Diyarbakır genelindeki tüm kuyumcular cumartesi ve pazar günü kapalı olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren ise tatil süresinin 3 güne çıkarılması planlanıyor.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal'ın girişimleriyle her yıl temmuz ayının ikinci haftasının "Kuyumcular Bayramı" olarak kutlanması yönünde çalışma başlatıldı. Bu yıl ilk kez uygulanacak karar kapsamında Diyarbakır genelindeki tüm kuyumcular cumartesi ve pazar günü hizmet vermeyecek. Uygulamayla kuyumcu esnafının yoğun çalışma temposunun ardından dinlenmesine imkan sağlanması amaçlanıyor. DİKO Başkanı Özer Sanal, Kuyumcular Bayramı geleneğini her yıl sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, bu yıl tatilin iki gün olarak uygulanacağını, önümüzdeki yıldan itibaren ise tatil süresinin 3 güne çıkarılmasının planlandığını ifade etti. Sanal, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için altın ve mücevher alışverişlerini hafta sonundan önce tamamlamaları çağrısında bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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