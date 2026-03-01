'Kaçak kullanım' iddiası ile doğal gaz sayacı sökülen aile mağdur oldu

Diyarbakır'da bir ailenin doğal gaz sayacı kaçak kullanım iddiasıyla söküldü. Aileye yüksek miktarda ceza kesilirken, gazın yeniden bağlanması için ödeme yapılması istendi.

Diyarbakır'da yaşayan Arkiş ailesinin doğal gaz sayacı, kaçak kullanım ihbarı gerekçesiyle ekipler tarafından söküldü. Sabah saatlerinde eve gelen görevliler, sayacın kontrol edilmek üzere götürüleceğini belirtti. İnceleme sonrasında aileye, sayaçta kaçak kullanım tespit edildiği bildirildi. Bunun üzerine doğal gaz hizmeti kesilirken, gazın yeniden bağlanabilmesi için cezai işlem ve abonelik bedelinin ödenmesi gerektiği aileye iletildi. Sayacın sökülmesinin ardından evde birkaç gün doğal gaz hizmeti sağlanamadı. Olayın Ramazan ayında yaşanması nedeniyle aile mağduriyet yaşadı. Yetkililer tarafından yapılan işlem kapsamında aileye yaklaşık 25 bin lira tutarında ceza uygulandı. Gazın yeniden bağlanabilmesi için söz konusu ödemenin yapılmasının ardından sayaç tekrar takıldı. Aile, uygulanan cezaya itiraz ederek ilgili kuruma dilekçe verdi. Olayla ilgili inceleme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Kadriye Arkiş, sabah saatlerinde Diyar-Gaz firmasından görevlilerin geldiklerini ve gaz saatini söktüklerini söyledi. Arkiş, "Sabah saatlerinde kapımız çalındı, alacaklı gibi kapıyı çaldılar. Eşim kalktı gitti, kapıya baktık Diyar-Gaz firmasından gelmişler. Gaz saatini sökmeye başlamışlardı. Eşim 'ne oldu' dedi onlar da 'bu gaz saatinizi sökeceğiz' diye cevap verdi. 'Kaçak ihbarı var' dediler. Kaçak nasıl yapılmış bilmiyorum. 'Bu saati götürüyoruz, kontrol edeceğiz. Kaçak varsa, yoksa saatinizi geri takacağız' dediler. Sonra eşime bir kağıt verdiler, 'al bu kağıdı imzala' dediler. Eşim kabul etmedi, 'kağıdı imzalamıyorum, eğer imzalarsam her şeyi kabul etmiş olacağım' dedi. Eşim sabah erkenden Diyar-Gaz'a gitti. Kuruma gittikten sonra öğlen saatlerine kadar bekledi ve 'Saatinizde kaçak tespit edilmiş' dediler. Kaçak nasıl oluyor? Hadi elektriği anladım, elektrikte olur ama doğal gazda kaçak nasıl yapılıyor? 'Tornavidayla camı açmışsınız, kilovatın artmasını engellemişsiniz' dediler. Eğer ben kilovatı engellemişsem bu doğal gaz faturası nasıl 5 bin lira geliyor bana? O zaman faturanın düşmesi gerekirdi. 1-2 bin lira gelirdi bana, eğer kaçak yapsaydım. Her ay gelen fatura 5 bin lira. Saati kestiler. Biz 2-3 gün mağdur kaldık, doğal gaz yoktu. Bir de Ramazan ayı. Eşimle ve babamla beraber tekrar gittik. 'Para yatırmadan saati takamayız' dediler. 'Saat parasını, abonenin parasını yatırmanız gerekiyor' dediler. Sonra aboneye ne kadar ceza kesildiğini sorduk. 'Faturalarınızın katlama sayısı yapılmış' dediler ve bize 25 bin lira ceza kesildiğini söylediler" dedi.

Eşinin gündelik çalışan bir insan olduğunu belirten Arkiş, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir aylık kazançla kızımı üniversitede okutuyorum, 2-3 tane öğrencim var. Ben bu parayı nasıl ödeyeyim dedim ama 'para verilmeden saat takılmıyor' dediler. Borç harç ettik, parayı bulduk ve götürüp yatırdık. Biz eve gelmeden önce gelip saati takmışlar. Ben bir şekilde bu parayı buldum ama orada 4-5 tane daha sökülmüş saat vardı. İmkanı olmayan insanlar ne yapacaktı? Bir de kaçak nasıl yapılıyor, ben buna şaşırdım. DiyarGaz'da görevli kadına da söyledim. Ayrıca itiraz dilekçesi de yazdım, bunu kabul etmiyorum dedim. 'Git dilekçeni yaz, benim elimden gelen bir şey yok' dediler. Dilekçeyi yazdık geldik ama ben bunu kabul etmiyorum. Ben yapmadığım bir şeyle nasıl suçlanıyorum? Yapsaydım zoruma gitmezdi, verirdim. Ben saatin kapaklarını açardım sıcak olurdu evim. Ama yapmadığım bir şeyle suçlandığım zaman zoruma gidiyor. Bir de bu kadar parayı kış gününde, Ramazan ayında verdiğim zaman içime sinmiyor. Eşim sabahtan akşama kadar çalışıyor, bir seferde kazandığını götürüp verdik. Kabul etmiyorum. Şikayetçiyim, mağdurum. Paramın geri verilmesini, iade edilmesini istiyorum." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı