Diyarbakır'da Hastane Ziyareti Sonrası Seccade ve Kitap Dağıtıldı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Müftülüğü tarafından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde hasta ziyareti sonrası odalara seccade ve dergi; kitaplıklara ise Kur'an-ı Kerim bırakıldı.

İlçe Müftülüğü öncülüğünde "Her Odaya Bir Seccade Projesi" için Silvan Devlet Hastanesine ziyaret gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Sabri Erçek, Manevi Danışmanlar Suran Baran ve Abdulkadir Tekdal, İlçe Vaizi Hümeysa Kurt ve Bayan Gençlik Koordinatörü Şeyda Nur Zeren, hastane personelini, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret edip hasbihal etti.

Proje çerçevesinde, hastanede bulunan tüm odalara seccadeler ve dergiler yerleştirildi. Tüm servislere İlçe Müftülüğü tarafından yapılan kitaplıklar montelenip, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere TDV Yayınevi kitapları yerleştirilip namaz tahtası bırakıldı.

Hastane çalışanları, hasta ve yakınları yapılan bu ziyaret ve çalışmadan ötürü İlçe Müftülüğüne ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Müftülük, projede emeği geçen ve tüm çalışma sürecinde kendilerine destek olan Karamusa Ortaokul Müdür Yardımcısı Rauf Özbay'a desteklerinden ötürü teşekkür etti. - DİYARBAKIR