Diyarbakır'da Geleneksel Kırbaç Festivali Devam Ediyor

Diyarbakır'da Geleneksel Kırbaç Festivali Devam Ediyor
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Diyarbakır'ın Terkan bölgesinde gençler, asırlık kırbaç geleneğini sürdürüyor. Her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen etkinlikte gençler, hakemler eşliğinde birbirlerini kırbaçlayarak güç gösterisinde bulunuyor. Etkinliği yöneten muhtar, geleneğin 300 yıla yakındır devam ettiğini belirterek, bu geleneğin sona ermesini istemekte.

Diyarbakır'da Terkan bölgesinde bir araya gelen gençler, birbirlerini kırbaçlayarak asırlık geleneği sürdürüyor.

Merkez Sur ilçesinin kırsal bazı mahalleleri ile Dicle, Hani ve Eğil ilçelerini bağlayan Terkan bölgesinde asırlardır devam eden kırbaç geleneği yılda bir kez Mayıs ayının 15'inde başlayıp ay sonuna kadar farklı mezralarda festival havasında yapılıyor. Bir araya gelen gençler ve aileleri, panayır havasında bu ritüeli yapıyor. Gençler, gruplar halinde hakem eşliğinde birbirlerini kırbaçlayıp güç gösterisinde bulunuyor. Hakem, galip gelen veya birbirlerini yenemeyenleri ayırıp etkinliğin kavgaya dönüşmesinin önüne geçiyor.

Sur ilçesinin kırsal Doğanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Baran, İHA muhabirine, kamçı geleneğinin dedelerinden beri devam ettiğini, 300 seneye yakın olduğunu söyledi. Baran, etkinliğin Mayıs 15'inde Terkan bölgesinde aralıklarla devam ettiğini belirterek, "Her iki taraf karşı karşıya geçiyor. Ortada bir hakem var. Birbirlerini kırbaçlıyorlar. Bir sıkıntı olduğu zaman hakem araya giriyor. Dedelerimize de soruyoruz herhangi bir bilgileri yok. Çoktan devam eden kırbaçlama geleneği var. Geleneksel olmuş, kendim tavsiye etmiyorum. Artık bunun sonlanmasını da istiyoruz" dedi.

Kamçı festivaline oyun oynamaya geldiklerini söyleyen Mehmet Kılıç, "Dedelerimizden kaldığı için biz de devam ettiriyoruz. O anki heyecan, stresle bir şey hissetmiyorsun. Futbolda nasıl hakem varsa burada da 2-3 hakem tutuluyor. Hem ayırmak için hem de adaleti sağlamak için. Eskiden ben de oynuyordum artık oynamıyorum. Oynayanlar bir hafta boyunca uyuyamıyorlar. Sırtlarında açıklıklar morluklar oluyor, bazen kanıyor" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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