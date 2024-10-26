Diyarbakır'da 641 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konut, hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen ve yapımı tamamlanan Diyarbakır'daki 641 konutun anahtar teslim törenine video konferans sistemi ile katıldı.

"Asrın Felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutunun anahtar teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da da bu kapsamda düzenlenen törende, Vali Murat Zorluoğlu vatandaşların sevincine ortak oldu. Deprem bölgelerinde hızlı bir toparlanma süreci yaşandığını ve bugün gerçekleştirilen törenle Diyarbakır'da 641 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Vali Zorluoğlu, "Yeni, sıcak ve güvenli yuvaları vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Hak sahibi Abdurrahman Alptekin, mutlu olduklarını, evi gibi güzel bir şey olmadığını söyledi. Sıkıntılar çektiklerini, şu an evine kavuştuklarını belirten Alptekin, "daha rahat, daha güzel bir şekilde evimizse gideceğiz. Konteyner kentte kalıyorduk, ev gibi değildir. Ev, daha rahattır" diye konuştu.

Garipşah Akıncı ise, konteyner kentte kaldıklarını, ev çıktığını ve taşınacaklarını söyledi.

Anahtar teslim törenine, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Canikoğlu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve hak sahipleri katıldı. - DİYARBAKIR