Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Miraç Kandili Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Miraç Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından kandil mesajı yayımladı. Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu kutlu zamanların Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyor, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde, afetlerde, savaşlarda, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize, din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda feday-ı can eden aziz şehitlerimize sonsuz rahmetiyle muamele eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, ülkemizi, milletimizi, alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı her türlü afet, musibet ve kötülüklerden muhafaza eylesin. Miraç gecemiz mübarek olsun." - ANKARA