Diyadin'de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Cuma Buluşmaları' Etkinliği

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilen 'Cuma Buluşmaları' etkinliğinde Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı köylerinde üreticilerle bir araya gelindi.

"Cuma Buluşmaları" adı altında gerçekleştirilen etkinlikleler kapsamında teknik personeller, üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor. Etkinlik kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren Yeni Destekleme Modeli, ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) işlemleri ve yönetmelik değişiklikleri, Tarımsal Üretim Planlaması ve TARSİM ( Tarım Sigortaları Havuzu) konuları görüşüldü.

Üreticilere ÇKS'de yapılan değişiklikler ve yeni destekleme proje modelleri anlatılırken, tarımsal üretimde planlamanın önemi ve TARSİM'in sunduğu avantajlar da örneklendirildi.

Diyadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, etkinliklerin çiftçilerle birebir iletişim kurarak güncel tarım politikalarını ve yenilikleri paylaşmak adına büyük önem taşıdığını belirtti. Ekipler, sahadaki çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. - AĞRI