Diyadin'de Sportif Yetenek Taraması Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' Ağrı'nın Diyadin ilçesinde devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' kapsamında, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik yetenek taraması sürüyor. İlçede eğitim gören İlkokul 4'ncü sınıf öğrencilerin sportif yetenekleri ölçüldü.

Genel tarama sonucunda öğrencilere 'Tarama Bilgi Formu' verilirken, spora yatkın olan öğrenciler 1 yıllık Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programı'na davet ediliyor.

Yetkililer, yönlendirme sürecinin Sporcu Yetiştirme Bilim Komisyonu tarafından belirlenen kriterlere göre yapıldığını belirterek, öğrencilerin tüm performans verilerinin istatistiki hesaplamalarla analiz edildiğini dile getirdi. - AĞRI