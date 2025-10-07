Digor'da Çiftçilere Yönelik Eğitimler Devam Ediyor

Digor'da çiftçilere yönelik eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Digor'a bağlı Kocaköy'de çiftçilere çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilere yönelik düzenlenen eğitimde; özellikle toprak analizi ve doğru gübreleme uygulamalarının önemi üzerinde duruldu.

Doğru yapılan toprak analizlerinin, verim artışına katkı sağladığı, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı artırdığı ve sürdürülebilir tarımın temelini oluşturduğu vurgulandı.

Ayrıca sertifikalı tohum kullanımının önemi, kalite standartlarının yükseltilmesi ve sağlıklı üretim için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında çiftçilere detaylı bilgiler verildi.

Toplantı sonunda çiftçilere broşür dağıtıldı. Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince eğitim toplantılarının devam edeceği öğrenildi. - KARS