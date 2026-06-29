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Dicle Kaymakamı Atış, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Dicle Kaymakamı Atış, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
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Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan ile çarşı ve pazar yerinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakam, yeni hükümet konağı ve 60 yataklı devlet hastanesi gibi projeler hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan ile çarşıda ve pazar yerinde esnafı ziyaret etti. Kaymakam Atış bir araya geldiği esnaf ve vatandaşları dinleyerek onlarla sohbet etti.

İlçede göreve başladığından beri sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "Dicle'deki esnafmızı ziyaret ederek onlarla samimi sohbet gerçekleştirdik. Esnaf ve vatandaşlarımızı dinleyip ilçenin daha da gelişmesi için onlarla fikir alışverişinde bulunduk. Modern hükümet Konağı binamız hizmete girdi. Yakında yeni 60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi binasının da hizmete girmesi planlanıyor. İlçemizdeki baraj manzaralı gençlik kampında birçok sosyal, sportif ve kültürel aktivite gerçekleştirildi. Biz Kaymakamlık olarak hem ziyaret ettiğimiz esnaf ve vatandaşlarımızla istişare ederek hem de bir araya geldiğimiz kurum amirleriyle yaptığımız toplantılarda, ilçenin daha da gelişmesi için onlarla görüşüp fikir alışverişinde bulunuyoruz. İlçenin huzuru, asayişi ve gelişimi için esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye; devlet ve milletle el ele, gönül gönüle, beraberce çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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