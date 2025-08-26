Dicle Elektrik'ten Uzaktan İzleme Projesi: Datalink

Dicle Elektrik, GSM kapsamasının sınırlı olduğu coğrafi bölgelerde uzaktan şebeke izleme ve sayaç okuma gibi kritik işlemlerin yapılabilmesi için yeni bir projeyi hayata geçirdi. İhtiyaca özel olarak yerli ve milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen 'Datalink' adlı yeni çalışmayla, radyo frekansları kullanılarak elektrik şebekesi uzaktan izlenerek, kesintilere hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek.

AR-GE merkezine sahip ilk elektrik dağıtım şirketi olan Dicle Elektrik, geliştirdiği yeni inovatif projesiyle sektöründeki öncü rolünü sürdürüyor. Datalink adına sahip proje sayesinde, GSM kapsamasının sınırlı olduğu bölgelerde de şebeke izleme ve sayaç okuma gibi işlemler uzaktan yapılabilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu destekli, tamamen yerli ve milli kaynakların kullanıldığı bu çözüm, M2M sinyalinin olmadığı kör noktalardan bile veri toplamayı mümkün hale getiriyor. Sistem, radyo frekansla çalışan modemlerin sinyalin alınamadığı noktalardaki sayaçların yanına konumlandırılması ve veri toplayıcılarla desteklemesiyle harekete geçiyor.

Veri toplayıcılar, kapsama alanı dışında kalan bölgenin 10 kilometre yarıçapı içindeki GSM şebekesinin bulunduğu noktaya kadar konumlandırılabiliyor ve verileri sağlıklı olarak merkezi sisteme aktarılabiliyor. Projeye özel geliştirilen 34 RF modem ise IP67 koruma sınıfına sahip, düşük enerji tüketimli ve örgü ağı yapısını destekliyor.

Kapsama alanı olmasa da veriler toplanabilecek

Datalink projesiyle sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şunları söyledi:

"Coğrafi olarak ulaşılması zor bölgelerde kesintisiz enerji sunmak için şebekeyi uzaktan izlemek son derece kritik bir öneme sahip. Bunun yanı sıra yine ulaşım zorluklarından dolayı çalışanlarımızın sayaçları okumaya gitmesi de 2-3 ay gibi uzun aralarla yapılabiliyor. Bu koşulları ortadan kaldırmak için en büyük yardımcımız olan teknoloji ise GSM kapsamasından ötürü zaman zaman etkisiz kalabiliyor. AR-GE merkezimiz GSM kapsamasından bağımsız olarak bu işlemleri uzaktan yapabilmek için şirketimize özel bir teknoloji geliştirdi. Datalink çalışması sayesinde artık bu işlemleri yapmak için ilgili bölgede bir GSM kapsamasına ihtiyaç duyulmuyor. Geliştirilen modem sayesinde ilgili bölgede bir kapsama olmasa dahi veriler toplanarak merkezimize iletebiliyor. Geliştirilen bu teknoloji sadece bizim değil diğer elektrik dağıtıcısı şirketlerin de önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır."

Mavi Alp Bilgi Teknolojileri işbirliğiyle hayata geçirilen sistem, ilk olarak Siirt'te toplam üç köyde başarıyla kullanıldı.

Dicle Elektrik, EPDK tarafından gerçekleştirilen Dijital Olgunluk Modeli araştırmasında, Türkiye'nin en yüksek olgunluk derecesine sahip dağıtım şirketi olarak seçilmişti. - SİİRT