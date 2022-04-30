Devrekli Minik Kızılaycılar Afrika'ya yardım eli uzattılar

ZONGULDAK (İHA) - Devrekli Minik Kızılaycılar biriktirdikleri harçlıklarını Afrika'ya yardım için gönderdiler.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Devrek Kızılay İyilik Kulübü Üyesi çocuklar biriktirdikleri okul harçlıklarını Afrika'da su kuyusu açtırmak için bağışladılar.

Afrika'daki yaşıtlarının temiz su bulamadıklarını, bir damla su için kilometrelerce yürümek zorunda kaldıklarını ekranlardan gören ve kendi aralarında anlaşarak Afrika'ya su kuyusu yapmaya niyet eden minik yürekler, anne ve babalarının okul harçlığı olarak verdikleri kendi harçlıklarını Afrika'da su kuyusu açtırmak için bağışladılar.

Kendi bağışladıkları paranın yanı sıra sonrada ailelerini ve mahalle sakinlerini kapı kapı dolaşarak fikirlerini anlatan çocuklar, mahalleliden ve büyüklerinden de yardım talebinde bulundular. Harçlıklarını ve büyüklerden topladıkları yardım paralarını Afrika'da su kuyusu açtırmak üzere Türk Kızılay Devrek Temsilciliğine teslim ettiler. Konu ile ilgili açıklama yapan Devrek Kızılay Başkanı Aydın Çolpa şunları söyledi, "Çocuklar bizim her şeyimiz. Onları elinde olan imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmayı bilen, iyiliksever, vatansever birey olarak yetiştirmek asli görevimiz. Her şey bir hayal ile başlar. Çocuklarımız da hayatlarının baharında Afrika'ya susuzluktan yanan minik yüreklere bir damla su ulaştırabilmek için "Afrika'ya su kuyusu " yapabilmenin hayalini kurdular. Hayallerini gerçekleştirmek için ailelerinin de desteği ile küçük adımları ile kutlu bir hedefi olan yolculuğa çıktılar. Kapı kapı dolaşarak bu güzel fikirlerini büyüklerine anlattılar. Topladıkları susuzluktan yanan yüreklere su serpecek yardım paraları ile birlikte dualarını ve selamlarını Afrika'daki kardeşlerine ulaştırmak üzere Türk Kızılayı Devrek temsilciliğine emanet ettiler. Minik ellerden aldığımız Emanetin ağırlığının bilincindeyiz, en kutsal vazife olarak emaneti sahiplerine ulaştıracağız. "Bir eli ile beşik sallayan Ana, diğer eliyle dünyayı sallar" sözünün hayat bulmuş hali annelere özellikle proje süresince çocukları bizzat takip eden Arife Ark ve Öğretmen Elif Açık'a teşekkür ediyoruz." - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel