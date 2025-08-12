Devlet Memurları Konfederasyonu, Toplu Sözleşme Teklifini Protesto Etti

Devlet Memurları Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yürüdü. Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demirel, "Bu teklif, emeklinin 4 duvar odasında çıkmasını sağlayacak, yüzünü güldürecek bir teklif değildir" dedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ederken Kamu İşvereni'nin 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve 2027 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklifi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yürüdü. Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demirel ve beraberindekiler üzerinde " Memur, Emekli" yazılı tabutla bakanlık önüne geldi.

Grup adına açıklamada bulunan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Demirel, Kamu İşvereninin verdiği teklifin memur ve emekli adına kesin ölüm ilanı olduğunu belirtti.

"Memur ve emekli göstermelik, laf olsun diye yapılan bu toplu sözleşme tiyatrolarından bıktı"

Verilen teklifin sorumlusunun, 7 toplu sözleşme döneminde memura ve emekliyi yarı yolda bırakan yetkili konfederasyon olduğunu dile getiren Demirel, "Bugün Yetkili Parti Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın açıklamasında: 'Müzakere sürecinde iyi niyet yerine görüşmelerin sıkıştırılıp oyalandığını görürsek bu durumu yetkili organlarımızda tartışır gereği neyse eksiksiz yaparız' demiş. 7 dönemdir, aynı lakırdı. Rüzgar yapmaktan başka, bilinen replikleri tekrarlamaktan başka, aynı senaryonun pasajlarından başka yeni hiçbir şey yok. Biz memur ve emekliler olarak Ali Yalçın'a soralım. Ne yaparsınız mesela. Hükümet yüzde 3 teklif ettiğinde, 'bu teklife kapalıyız, bu teklif kabul edilemez' deyip, gece yarıları koşa koşa gidip yüzde 3,5 zamma imza mı atarsınız? Yoksa klimalı salonlarda kendi kendinize açıklama mı yaparsınız? Hafta sonu veya öğle yemek molasında grev mi yaparsınız? Ne yapacaksınız. Memur ve emekli göstermelik, laf olsun diye yapılan bu toplu sözleşme tiyatrolarından bıktı. Sizden de bıktı. Hükümet ile iş birliği yapmanızdan, memur ve emeklinin her defasında yüzünü kara çıkarmanızdan bıktı" ifadelerini kullandı.

"Bu teklif, emeklinin yüzünü güldürecek bir teklif değildir"

Kamu işvereni tarafından açıklanan rakam, gerçek hayat pazarında karşılığı olmayan bir rakam olduğuna dikkati çeken Demirel, "Bu teklifle, memur; maaşının yarısını kiraya verecek, kalan yarısıyla faturalar ve temel ihtiyaçlar arasında boğulacaktır. Bu teklif alım gücünü yükselten, emeğe değer veren bir teklif değildir. Emekli; ilaç, kira, gıda üçgeninde sıkışacak, çocuklarının desteğine muhtaç hale gelecektir. Bu teklif, emeklinin 4 duvar odasında çıkmasını sağlayacak, yüzünü güldürecek bir teklif değildir. Çocuklarımızın beslenme çantaları daha da hafifleyecek, Gençlerimizin gelecek hayalleri suya düşecektir. Bu teklif geleceğimiz olan gençlerimizin hayal kurmasını, hayallerinin peşinden koşan gençlik olmasını sağlayacak teklif değildir. Bu teklif enflasyon kadar artış döneminin sona erdiği bir teklif değildir. Kısacası bu teklif ne çarşı pazarı, ne eğitim, ne sağlık, ne gıdayı, ne ulaşımı, ne de hayatı içinde barındıran tekliftir" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, üzerinde "memur" ve "emekli" yazılı beraberinde getirdikleri tabut arkasında gıyabi cenaze namazı kıldı. - ANKARA