Develi 2. Merhale Projesi için Ödenek Onaylandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi 2. Merhale Projesi için gerekli ödeneklerin onaylandığını belirterek, "Hayırlı olsun Develim" dedi.

Develi 2. Merhale Projesi'nin ödeneğinin onaylanmasıyla ilgili olarak açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, projenin üretimi artıracağını ve çiftçinin emeğine değer katacağını belirtti. Ersoy sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hayırlı Olsun Develim. Daha önce defalarca ve ısrarla 2019, 2020, 2021 ve 2025 tarihlerinde TBMM Genel Kurulu ve Plan ve Bütçe Komisyonunda dile getirmiş olduğum Develi 2. Merhale Projesi için gerekli ödenekler onaylanmıştır. 60 bin 430 dekar tarım arazisini modern sulama sistemiyle buluşturacak bu dev yatırım, 1 milyar 800 milyon TL bütçesiyle suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacak, üretimi artıracak ve çiftçimizin emeğine değer katacaktır. Başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." - KAYSERİ