Develi 2. Merhale Projesi için Ödenek Onaylandı

Güncelleme:
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi 2. Merhale Projesi için gerekli ödeneklerin onaylandığını duyurdu. Bu proje, 60 bin 430 dekar tarım arazisini modern sulama sistemleriyle buluşturacak ve üretimi artırarak çiftçilerin emeğine değer katacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi 2. Merhale Projesi için gerekli ödeneklerin onaylandığını belirterek, "Hayırlı olsun Develim" dedi.

Develi 2. Merhale Projesi'nin ödeneğinin onaylanmasıyla ilgili olarak açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, projenin üretimi artıracağını ve çiftçinin emeğine değer katacağını belirtti. Ersoy sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hayırlı Olsun Develim. Daha önce defalarca ve ısrarla 2019, 2020, 2021 ve 2025 tarihlerinde TBMM Genel Kurulu ve Plan ve Bütçe Komisyonunda dile getirmiş olduğum Develi 2. Merhale Projesi için gerekli ödenekler onaylanmıştır. 60 bin 430 dekar tarım arazisini modern sulama sistemiyle buluşturacak bu dev yatırım, 1 milyar 800 milyon TL bütçesiyle suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacak, üretimi artıracak ve çiftçimizin emeğine değer katacaktır. Başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Esenyurt'ta fazla yük kamyonu devirdi

MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Bir de böyleleri çıktı! Çocuğa yaşlıya demediğini bırakmadı

TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

