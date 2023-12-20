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Deve Güreşlerinde Alınan Disiplin Kararları Açıklandı

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Aydın'ın Buharkent ve Söke ilçeleri ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde düzenlenen deve güreşlerinde yaşanan olumsuz olaylar sonucunda alınan disiplin kurulu kararları açıklandı.

Aydın'ın Buharkent ve Söke ilçeleri ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen deve güreşlerinde yaşanan olumsuz olaylar sonucunda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından alınan disiplin kurulu kararları açıklandı.

Deve güreşleri tutkunlarını bir araya getiren geleneksel deve güreşleri geçtiğimiz hafta yaşanan olumsuz olayların ardından alınan disiplin kararlarının gölgesinde kaldı. 17 Aralık Pazar günü Aydın'ın Buharkent ve Söke ilçeleri ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'ndeki deve güreşlerinde yaşanan olumsuz olaylar DEGÜF disiplin kurulu tarafından değerlendirildi. Yapılan inceleme ve izlenen güreş kayıtlarının ardından kurul kararını açıkladı. Alınan kararlara göre, Buharkent deve güreşlerinde meydana gelen olayların ardından video kayıtlarının ve gözlemci raporlarının değerlendirilmesi sonucunda ve yönetmeliğin 26. maddesine göre kavgaya adı karışan Abdullah İ.'in 2 güreş, develeri Karacennet'in de 2 güreş, kavgaya karışan Umut B., İbrahim B.'ın 1 güreş, develeri Arap Mustafa, İsra Bıçak, Kır bıçak'ın 1 güreş sahalardan men edilmesine karar verildi.

Güllük Deve Güreşleri'nde gözlemci raporlarına dayanarak, saha içerisinde Berkay E.'nin develere olumsuz müdahaleleri olduğu tespit edilirken, Disiplin Yönetmeliğinin 5/2 maddesine göre; sürekli develere müdahalede bulunan Berkay E.'ye 1 güreş sahalara girmeme cezası verilmesine karar verildi.

Söke deve güreşlerinde masa hakemlerine sözlü saldırıda bulunulduğu tespiti ile olayın disiplin kuruluna sevk edilmesi ile birlikte; Fatih C.'nin masa hakemlerine yönelik sözlü saldırısına göre yönetmeliğin 26/1 maddesine göre 2 güreş sahalara girmeme cezası verilmesi kararı alındı.

Yaşanan bu olayların ardından disiplin kurulu tarafından etkinliklerin düzen ve güvenliğini sağlamak adına kararlılıkla hareket ettiğini belirtilirken, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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