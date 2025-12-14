Haberler

Aydın'daki dev mantarlar pazarda ilgi odağı oldu

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, pazarcı Kenan Özcan tarafından toplanan dev mantarlar, pazara gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Her biri 400-600 gram arasında değişen ve doğal özellikleriyle dikkat çeken mantarlar, sağlıklı beslenme için de öne çıkıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde pazarcı Kenan Özcan'ın, bin 800 rakımlı Paşa Yaylası'ndan topladığı ve tanesi 400-600 gram arası değişen dev mantarlar pazarda ilgi odağı oldu.

Yağışlı dönemlerin ardından özellikle yüksek rakımlı ve nemli bölgelerde kendiliğinden yetişen mantarlar; lezzeti, besin değeri ve doğallığıyla sofralarda sıkça tercih ediliyor. Protein ve lif bakımından zengin olmasıyla bilinen, düşük kalorili yapısıyla da sağlıklı beslenmede önemli bir yer tutan et gibi protein kaynağı vejetaryenlerin de favorisi olan mantarlar dikkat çekti. Kırsal Yukarı Kayacık Mahallesi'nde yaşayan pazarcı Kenan Özcan tarafından bin 800 rakımlı Paşa Yaylası'ndan toplanan, normallerinin yaklaşık 2-3 katı büyüklüğünde ve ağırlıkları 400 ila 600 gram arasında değişen mantarlar, pazara gelen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kilosunu 100 TL'den satışa sunduğu mantarın hem faydasına hem de lezzetine dikkat çeken Kenan Özcan, "Bunlar Paşa Yaylası'nın mantarı, her yerde bulunmaz. Doğal olduğu için hem kokusu hem tadı farklı olur. Mideyi yormaz, tok tutar. Bu irilikte mantarlara ise nadiren rastlanır. Normal mantardan büyük olan bu mantarlar tek başına bir öğün olabilir. Tezgahımda gören vatandaşların da ilgisini çekti. Bunu en güzel ya sacda ya da tavada az yağla yapacaksın. Soğanla kavurursun, istersen yumurta kırarsın, istersen etin yanına koyarsın. Kızartması da olur ama asıl lezzeti kendi suyuyla pişince çıkar" diye konuştu.

Tezgahtaki iri mantarlar pazara gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, birçok kişi mantarların büyüklüğünü cep telefonlarıyla görüntüledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
