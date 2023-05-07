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Depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi

Depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi

Yerel Haberler

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen "Çocukfest" etkinlikleri Çorumlu Obası Gençlik Merkezinde yapıldı.

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen "Çocukfest" etkinlikleri Çorumlu Obası Gençlik Merkezinde yapıldı. 6 Şubatta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremden etkilenen çocukların katıldığı etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlenme imkanı buldu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Murat Erdem'in de katıldığı etkinlik, aynı zamanda kentte misafir olan çocuklarla Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler buluşmasına da vesile oldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Çocuk Yerel Haberler

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