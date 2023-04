Depremin 144'üncü saatinde kurtardığı öğretmenle parkta karşılaştı

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın enkazından 144 saat sonra sağ olarak kurtarılan okul öncesi öğretmeni Nurten Kara'nın kendisini enkaz yığınlarının altından kurtaran polis memuru Turan Umut Atik ile 64 gün sonra parkta tesadüfen karşılaşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Hatay'ın Antakya ilçesinde bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da ağır hasarlı binaların yıkım süreci aralıksız sürüyor. İlçede bulunan ve yıkılan 7 katlı Gün Apartmanı enkazından 13 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılırken, 20 yıllık okul öncesi öğretmeni Nurten Kara ise 9 yıldır yaşadığı binanın enkazından 144 saat sonra Komiser Yardımcısı Turan Umut Atik (31), tarafından sağ olarak çıkarıldı. Depremin ardından hiç yan yana gelmeyen ve birbirlerinden habersiz olan ikilinin dün akşam ilçe merkezinde bulunan bir parkta tesadüfen karşılaşması ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

"Duvarlar çöktüğü için arada bir ışık huzmesi oluyordu"

Sarsıntılar dışında tam olarak ne yaşadığını hatırlamadığını, deprem anında balkonun çöktüğünü, duvarın üzerine yıkıldığını gördüğünü belirten afetzede öğretmen Nurten Kara, "Enkaz altında çok hızlı düşünüyorsunuz ama ne düşündüğünüzü bilmiyorsunuz. Üzerimize devrilen apartman sayesinde bir yaşam üçgeni oluştu, yoksa öyle bir durum oluşturma şansımız yoktu. Sadece baş kısmım yaşam üçgeni içerisinde kaldı, üzerimde zaten odanın duvarı vardı. Yakınımda ise bir yiyecek bulunmuyordu. Sadece bir su vardı. Duvarlar çöktüğü için arada bir ışık huzmesi oluyordu. Oradan geçen ışık ve sesler istikametinde sesimi duyurma şansım oldu. Kim olduklarını bilmiyordum fakat arkadaşların sesi ve tuttukları ışığa göre yapmış oldukları yönlendirme halinde birbirimize ulaşmaya çalıştık. Enkazdan çıktıktan sonra ise sağlık kontrolünden geçirildim fakat vücudumda zedelenmeler dışında ağır bir yaralanma bulunmamaktaydı" dedi.

"Günde bazen 2-3 saat uyuyarak gece gündüz Antakya sokaklarında gezdik"

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Turan Umut Atik, kentte ekip arkadaşlarıyla zehir tacirlerine yönelik yürüttükleri başarılı çalışmaların ardından yaşanan asrın felaketi nedeniyle deprem bölgesine gitmek için gönüllü oldu. Depremin 3'üncü günü gönüllü olarak geldiği Hatay'da başta arama-kurtarma olmak üzere asayişin sağlanması hususunda da gece gündüz çalışan Atik, 64 gündür bulunduğu Antakya'da görevini sürdürüyor. Depremin 3'üncü günü ekiplerimizle Hatay'a ulaştık diyen Atik, "Kentte asayiş olaylarını da sağlama noktasında sıkı bir önlemler alırken, genel anlamda arama kurtarma çalışmalarına dahil olduk. Günde bazen 2-3 saat uyuyarak gece gündüz Antakya sokaklarında gezdik. Kendi çabalarımıza sokak sokak gezip ulaşabildiğimiz herkese yardım etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Polislerin yardımıyla yaklaşık 1,5 saatlik çabayla enkazdan sağ çıkarıldı

Nurten hanımların apartmanı tamamen yıkılmış ve yanlarında bulunan bina da üzerine çökmüş durumdaydı diyen Atik, "Biz yine saat 21.00 sıralarında Çekmece Mahallesi'nde polis arkadaşlarımız ile birlikte görev yaparken, gecenin sessizliğinde ufak bir ses duyduk. Daha sonra ise bize öğretilenleri yapmaya çalıştık ve 'sesimizi duyan var mı?' şeklinde bağırmaya başladık. O an itibariyle Nurten hanımla irtibat kurmaya başladık. Nurten hanımın şansı orada açılmış bir yol vardı biz görebiliyorduk. Ardından ise seslendiğimiz diğer polis arkadaşlar ve gönüllülerinde katılmasıyla kurtarma çalışmalarına başladık. Sağdan soldan bulduğumuz araç gereçler ile yolu tamamen açmaya çalıştık. Biz ve vatandaşlar ellerimizden geleni yaparak yaklaşık 1,5 saat sonra Allah'ın yardımıyla Nurten hanıma ulaşmayı başardık. Çok şükür ufak tefek sıyrıklarla kendisini kurtardık ve bu bizim için çok büyük bir mutluluktu" diye belirtti.

"Onlar bizim ailemiz gibi oldu"

Hatay'daki 64'üncü günümüzü geride bırakıyoruz ve bugün benim için çok duygusal bir gün oldu diyen Atik, "Rutin asayiş devriyemizi atarken kendisi beni tesadüfen gördü ve o an bayağı bir duygusallaştık. Hatay'da birçok arama kurtarmaya katıldım ama Nurten hanımla karşılaşmamız benim burada yaşadığım en duygusal an oldu. Daha önce ismini öğrenmiştim ama o günden sonra hiç denk gelmemiştik. Buradaki karşılaşmamızın ardından oturup sohbet ettik. Onlar bizim ailemiz gibi oldu. Biz burada gerçekten emniyet olarak ve her şeyden önce insan olarak onların yanındayız. Artık bir aile gibiyiz ve bundan sonrada bir aile gibi görüşeceğiz" diye konuştu.

Nurten Kara ise kendisini kurtaran polis memuruyla aylar sonra karşılaşmış olmasının garip bir duygu olduğunu kaydetti. - HATAY