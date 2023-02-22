Depremden kurtulan Muhammed, gönüllü olarak depremzedelere yardım ediyor

Kahramanmaraş'ta depremden etkilenerek çadır kente yerleştirilen Muhammed Ali Alman, 'ben de bir şeyler yapmak istiyorum' diyerek mobil mutfakta depremzedeler için tost yapmaya, yemek dağıtmaya başladı.

Kahramanmaraş'ta depremden etkilenerek çadır kente yerleştirilen Muhammed Ali Alman, 'ben de bir şeyler yapmak istiyorum' diyerek mobil mutfakta depremzedeler için tost yapmaya, yemek dağıtmaya başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce insan gibi evleri yıkılan Muhammed Ali Alman ve ailesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ne kurulan çadır kente yerleştirildi. Burada yaşayan Muhammed, boş durmak istemeyerek Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çadır kente kurulan mobil mutfakta görev almaya başladı. Yemek saatlerinde depremzedelere yemek dağıtan Muhammed, ara vakitlerde de tost yaparak gönüllü bir şekilde yardımda bulunmaya başladı.

Yaşadıklarını anlatan Muhammed Ali Alman, deprem anına ilişkin, "Uyuyorduk tabii, çok şiddetli oldu hemen uyandım. Şok geçiriyordum o an. Çok kötü hissetmiştim. Odamın duvarları resmen kafama geçiyordu, kötüydü. Benim bir kenara koyduğum el fenerim vardı. Onu alıp hemen binadan çıktım çok şiddetli sallandığı için. Zaten o depremin ardından bir kez daha deprem oldu. O depreme yakalanmadım ama abim yakalanmıştı. O da önlem almış deprem anında. Biz çıkmıştık dışarı" diye konuştu.

Muhammed, yakınını kaybedenlerin olduğunu söyleyerek, "Ben de burada barınıyorum. Devletimiz bize burada yardım ediyor. Ben de bir yerden yardım etmek istiyorum. Burada Sakarya'dan yardıma gelen arkadaşlarımıza yardım ediyorum. Onların işlerine destek oluyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ