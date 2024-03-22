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Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak

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6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Kizir'in adı görev yaptığı okulun kütüphanesinde yaşatılacak.

6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli meydana gelen depremlere Adıyaman Adliyesi karşı tarafında bulunan evinde ailesiyle birlikte yakalanan ve eşi Sıdıka ile kızı Arjinle enkaz altında hayatını kaybeden Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Mehmet Kizir'in isminin verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı.

İsmi görev yaptığı okulun kütüphanesinde yaşatılacak olan Mehmet Kizir Kütüphanesi açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı.

Program öncesinde okul koridorlarında sergilenen "Umut" temalı resim sergisini gezen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerle umutları ve tuvale yansıttıkları duygular üzerine sohbet etti ve birbirinden güzel resimleri yapan öğrencileri tebrik etti.

29 Mart - 4 Nisan Kütüphane Haftası münasebetiyle Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda öğrenciler tarafından yapılan konuşmalar ve şiirlerin ardından 'Spor, sanat ve kültürel etkinliklerle tam öğrenme' projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül töreni gerçekleşti.

Programın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden okul öğretmeni Mehmet Kizir'in adının verildiği kütüphanenin açılışını yaptı. Kütüphanede öğrencilerle birlikte kitap okuyan İl Müdürü Ali Tosun, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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