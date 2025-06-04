Denizi kirleten maden ocağına 1 milyon liradan fazla para cezası

Denizi kirleten maden ocağına 1 milyon liradan fazla para cezası
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Denizi kirleten maden ocağına 1 milyon liradan fazla para cezası
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Bartın'da deniz kirliliğine neden olan özel maden ocağına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 milyon 337 bin 334 lira para cezası kesildi. Maden atıklarının denize boşaltılması sonucu meydana gelen kirlilik için şirkete suç duyurusunda da bulunuldu.

Bartın'da denizi kirleten özel maden ocağına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 milyon 337 bin 334 lira para cezası kesildi.

DENİZ KİRLİLİĞİNİN ARKASINDAN MADEN OCAĞI ÇIKTI

Bartın'ın Amasra ilçesinde çevreye verilen zarar ekipleri harekete geçirdi. İlçede yer alan bir işletmenin maden atıklarını denize attığı tespit edildi. Tarlaağzı köyünde belirlenen deniz kirliliğini araştıran Bartın Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri sudaki kirlilik sebebinin Gömü köyünde faaliyet gösteren kömür ocağından kaynaklı olduğunu belirledi.

Denizi kirleten maden ocağına 1 milyon lira ceza

1 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA CEZASI KESİLDİ

Bölgede yer alan işletmenin atık sularının dere yatağına boşaltıldığı görüldü. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı söz konusu işletmeye Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 337 bin 334 liralık para cezası uyguladı. Bakanlık çevreye zarar verdiği tespit edilen işletme ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu da açıkladı. Kömür madeninin atıkları nedeniyle denizde oluşan kirlilik gündeme gelmiş ve sosyal medyaya yansıyan görüntület vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

Denizi Kirleten Maden Ocağına 1 Milyon TL Ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Yerel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımozıs:

1 milyon nedir ki... kapatacaksın tesisi.. ruhsatı da elinden alacaksın.

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