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DEM Partili Beritan Güneş, fon vurgununun boyutlarının kavranamadığını söyledi

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DEM Partili Beritan Güneş, fon vurgununun boyutlarının kavranamadığını söyledi Haber Videosunu İzle
DEM Partili Beritan Güneş, fon vurgununun boyutlarının kavranamadığını söyledi
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DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, fon krizine ilişkin “Çok büyük bir vurgunla karşı karşıyayız” diyerek rakamların kavrayabilme sınırlarını aştığını söyledi. Güneş, gelir vergisinin yüzde 57,35 arttığına dikkat çekip Mardin'in 2027 bütçesinden ne alacağını sordu.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Dem Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, fon krizine ilişkin "Çok büyük bir vurgunla karşı karşıyayız. Öyle ki ortaya çıkan rakamlar, neredeyse kavrayabilme sınırlarımızı aşıyor. Bu kadar büyük paraların nasıl çalınabildiğini, kurumların böylesine büyük bir vurguna nasıl göz yumabildiğini soruyoruz" dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, partisinin "Barış, Ekmek, Adalet" kampanyası kapsamında Mardin'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ekonomik sorunlar ve fon krizine değinen Güneş, şunları söyledi:

"Bir yandan okullarda açlıktan bayılan çocuklar varken, diğer yandan çok ciddi bir fon vurgunuyla karşı karşıyayız. Neredeyse bir ülkenin bütçesini oluşturabilecek büyüklükteki kaynakların, bu fon vurgunuyla halkın cebinden, emekçinin sofrasından ve çocukların geleceğinden çalındığını görüyoruz. Çok büyük bir vurgunla karşı karşıyayız. Öyle ki ortaya çıkan rakamlar, neredeyse kavrayabilme sınırlarımızı aşıyor. Bu kadar büyük paraların nasıl çalınabildiğini, kurumların böylesine büyük bir vurguna nasıl göz yumabildiğini soruyoruz.

İşte bu fon vurgunu meselesine yakından baktığımızda, halkın ve emekçinin neden bu kadar yoksullaştığını çok daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü bu ülkenin kaynaklarını, zengin tarım coğrafyasını ve halkın ödediği vergileri ne yazık ki bir grup insan sömürüyor. Bütçe görüşmelerinde dikkat çeken en önemli verilerden biri de gelir vergisinin yüzde 57,35 oranında artmış olması. Bu ne demek? Hepimizin kazandığı paranın, emekçinin ücretinin, memurun maaşının önemli bir bölümünün vergi olarak kesilmesi demek. Peki, Mardinli soruyor: Ben bu kadar vergi veriyorum. Ödediğim vergilerin ve bu bütçenin karşılığında ne alıyorum? İşte bizim temel sorumuz tam da budur: Mardinli, 2027 bütçesinden ne alacak? Hangi politikalarla, kente yönelik hangi yatırımlarla karşılaşacak?"

Kaynak: ANKA
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