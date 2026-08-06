Datça'da coğrafi işaretli badem hasadı başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde, kendine has aroması ve kalitesiyle öne çıkan coğrafi işaretli Datça bademinde hasat sezonu başladı. Üreticiler, yaz sıcaklarından etkilenmemek için gün doğmadan bahçelere girerken, sezonun en değerli ürünü olarak bilinen nurlu bademin hasadına da başlandı.

Mart ayında çağla hasadıyla başlayan üretim sezonu, süt badem, kaba ve ak bademin ardından nurlu bademin toplanmasıyla devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat mesaisinde toplanan bademler, yeşil kabuklarından ayrıldıktan sonra doğal yöntemlerle güneşte kurutularak satışa hazırlanıyor. Datça'nın iklimi, toprak yapısı ve geleneksel üretim yöntemleri sayesinde kendine özgü lezzet kazanan bademler, hem iç piyasada hem de katma değerli ürün üreticilerinden yoğun ilgi görüyor. Üreticilerden alınan bilgilere göre bu sezon nurlu bademin kilogramı yaklaşık 2 bin TL, ak bademin 850 TL, sıra bademin ise 650 TL'den alıcı buluyor.

Hasat sezonunda üreticilerin en önemli sorunlarından birini ise halk arasında 'badem biti' olarak bilinen badem kaplanı (Monosteira unicostata) oluşturuyor. Yaprakların özsuyunu emerek ağaçların gelişimini olumsuz etkileyen zararlı nedeniyle verim kayıpları yaşanabildiğini belirten üreticiler, kültürel önlemlerin yanı sıra gerekli durumlarda zamanında ilaçlama yapılmasının önemine dikkat çekiyor.

Datça ekonomisinin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan coğrafi işaretli bademde hasadın ağustos ayı boyunca devam etmesi beklenirken, üreticiler sezonun verimli geçmesini umut ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı