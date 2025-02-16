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Dart oynamayı polislerden öğrendiler, Türkiye 3'üncüsü oldular

Dart oynamayı polislerden öğrendiler, Türkiye 3'üncüsü oldular
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Adana'da polislerden dart kursu alan 12 yaşındaki Mustafa ve 14 yaşındaki Poyraz, Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonasında 3'üncü oldu.

Adana'da polislerden dart kursu alan 12 yaşındaki Mustafa ve 14 yaşındaki Poyraz, Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonasında 3'üncü oldu. Adana polisi üçüncü olan gençlerle dart antrenmanı yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde minikler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 3 kategoride 100 çocuğa dart eğitimi verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Dart Federasyonu Adana İl Temsilciği ortaklığı ile Nisan ayında başlayan dart kursunu öğrenciler başarıyla tamamladı. Polislerin düzenlendiği turnuvada 12 yaşındaki Mustafa Kirişçioğlu ve 14 yaşındaki Poyraz Çakırbey başarılı oldu.

Mustafa ve Poyraz, Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonasına katılıp kendi kategorilerinde 3'üncülük elde ettiler.

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Mustafa ve Poyraz ile dart antrenmanları yaptı.

Poyraz Çakırbey, "Polislerin düzenlendiği kursta darta başladık. Daha sonra polislerin turnuvasında başarılı olucunca dart kulübünden antrenmanlar yapmaya başladık. Polislerle oynamak güzel ve iyi hissettirdi, eğlenceliydi" dedi.

Mustafa Kirişçioğlu ise, "Polisler iyi dart oynuyor. Onların sayesinde öğrendim ve iyi oynamaya başladım. Polislerle birlikte darta daha da yoğunlaştım. İyi bir sporcu olmak için çalışıyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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